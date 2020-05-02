نسرين طافش تكشف فبركة برنامج رامز جلال: عرض عليّ ورفضت

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة السورية نسرين طافش أنه عرض عليها المشاركة في برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

الفنانة السورية ردت على متابعة سألتها عما إذا كانت ستوافق على الظهور في برنامج “رامز مجنون رسمي” إذا عرض عليها، لتؤكد نسرين أنه عرض عليها بالفعل لكنها رفضت.

المتابعة كتبت: “نسرين اذا انعرض عليكي برنامج #رامز_مجنون_رسمي بتوافقي تظهري بأحد الحلقات ؟”، لترد نسرين ، على حسابها على “تويتر”: “نعم عزيزتي انعرض عليي البرنامج و اعتذرت و الله يوفق الجميع”.

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وعن كيفية معرفتها بالمقلب، قالت: “اسهل شي انك تعرف مش معادلة فيزيائية.. وكتير فنانين شكو وحسو وقدرو عرفو بطريقتهون واعتذرو حتى من المواسم السابقة.. والله يوفق ويسعد كل الناس”.

عدد كبير من متابعي نسرين اعتبروا كلامها دليل على فبركة البرنامج، خاصة بعدما أكدت أنه كان سهل عليها معرفة أنه مقلب، وبالتالي فإن كل الضيوف كانوا على علم بالمقلب مسبقا.

يذكر أن الفنان رامز جلال قد استعان بالإعلامية والفنانة اليمنية أروى هذا العام، للإيقاع بضيوف برنامجه الذي يختلف عن الأعوام الماضية، حيث يظهر رامز جلال وينفذ مقالبه في جمهوره دون تخفي أو ماسكات.

ويقوم رامز، بتعذيب النجوم باستخدام كرسي معلق، وصاعق كهرباء في بعض الوقت، ويعمل على إخافة الضحية برفع الكرسي لأعلى والدوران به على طريقة الملاهي، كما يستخدم ثعبانا لزيادة رعب ضيوفه، قبل أن يتم فك قيوده من الكرسي، وينتهي المشهد بسقوط النجم في بركة من المياه تم إعدادها خصيصًا للمقلب، ومن بعدها سلم مزود بشلال مياه به كميات كبيرة من الصابون لتساعد على سقوط الضحية.