كورونا أنقذت مايا دياب من مقلب رامز جلال.. التفاصيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب، تفاصيل نجاتها من مقلب الفنان المصري رامز جلال، في برنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي يتم تصويره في دبي ويعرض عبر فضائية mbc مصر.

مايا دياب، قالت خلال حلولها ضيفة على برنامج “ساعة وحدة” مع الإعلامي اللبناني علي نجم، الذي يبث مباشرة عبر “يوتيوب”، إنها كانت تعلم بوجود مقلب لكن لم يتم إطلاعها على التفاصيل.

وأضافت: “كنت راح أكون واحدة من الضيوف وتصويري كان يوم الاتنين.. وفي لبنان كانوا هيقفلوا المطار يوم التلات فكنت خايفة أروح اتحجر في دبي .. وأنا واخدة الإجراءات الوقائية في المنزل وخايفة على بنتي وعيلتي وأمي وخايفة أرجع لبنان اتحجر 14 يوم”.

وعن حقيقة معرفتها بالمقلب قالت: “كنت عارفة انه برنامج رامز أكيد .. بس ما كنت عارفة نوع المقلب”.

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وفاجأت مايا دياب الإعلامي علي نجم بقولها أن المشاهير يعلمون جميعا بأنهم سيقعون ضحية لمقلب من رامز جلال وإلا كان اللجوء للقضاء هو ملجأهم الوحيد، لافتة إلى أنها تحب المقالب هي الأخرى.

فكرة برنامج رامز جلال، تقوم على أساس جلوس الضحية على كرسي الحقيقة ويتم ربط يديه وقدميه وتثبيته عليه، قبل أن يظهر رامز جلال، من خلف بوستر صورته ليتم تنفيذ مقالبه في الضحية، وتعاونه الفنانة اليمنية أروى، للايقاع بضحاياه من خلال إيهامهم بالمشاركة في برنامج “الحقيقة”.

وشهدت الحلقات الماضية من البرنامج ووقع عدد من النجوم في شباك رامز جلال وهم غادة عادل، وياسمين صبري، واللاعب علي معلول، وأمينة خليل، وحسن عسيري، ومحمود كهربا، وحمدي المرغني.