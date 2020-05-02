مريم حسين تهاجم برنامج رامز جلال وضيوفه: بنتي تغيرت للأسوأ بسببه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هاجمت الفنانة العراقية مريم حسين برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة قناة mbc مصر، كما هاجمت ضيوفه.

مريم قالت، في مقطع فيديو نشرته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إن بعض الممثلات كن مذلولات في البرنامج، حتى إن إحداهن شتمت نفسها وشبّهت نفسها بالحيوانات.

الفنانة العراقية شددت على رفضها الظهور في مثل هذه البرامج، حيث أكدت: “لو يعطيني 10 مليون دولار ويقولي قولي كذا راح تف بوجهه، هذه شخصيتي”.

وكشفت أن سلوكيات ابنتها تغيرت للأسوأ بعد مشاهدتها للبرنامج، قائلة: “بنتي صارت تصرفاتها مو حلوة من بعد ما شافت البرنامج، بس أنا المسئولة ما كان يصح أحط البرنامج وهي موجودة، لكن لما تنام راح شغله وبضحك وبصقفله واقوله استمر”.

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يذكر أن الفنان رامز جلال قد استعان بالإعلامية والفنانة اليمنية أروى هذا العام، للإيقاع بضيوف برنامجه الذي يختلف عن الأعوام الماضية، حيث يظهر رامز جلال وينفذ مقالبه في جمهوره دون تخفي أو ماسكات.

ويقوم رامز، بتعذيب النجوم باستخدام كرسي معلق، وصاعق كهرباء في بعض الوقت، ويعمل على إخافة الضحية برفع الكرسي لأعلى والدوران به على طريقة الملاهي، كما يستخدم ثعبانا لزيادة رعب ضيوفه، قبل أن يتم فك قيوده من الكرسي، وينتهي المشهد بسقوط النجم في بركة من المياه تم إعدادها خصيصًا للمقلب، ومن بعدها سلم مزود بشلال مياه به كميات كبيرة من الصابون لتساعد على سقوط الضحية.

الحلقات الماضية من البرنامج شهدت وقوع العديد من الضحايا منهم الفنانة غادة عادل، واللاعب علي معلول، والفنانة ياسمين صبري، وأمينة خليل، وياسمين رئيس.