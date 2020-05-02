بعد البلاغ المقدم ضدها بسبب «البروفة» بدرية طلبة تكشف تطورات الأزمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة المصرية بدرية طلبة، على البلاغ الذي تقدم به المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، ضدها وضد الفنانة انتصار، على خلفية إساءتهم للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن إحدى حلقات برنامجهما “البروفة”.

بدرية طلبة، قالت في تصريحات صحفية، إنها وزميلتها وصناع البرنامج، لم يقصدوا الإساءة لذوي الاحتياجات الخاصة من قريب أو من بعيد، وأنهم تواصلوا مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وقدموا اعتذارهم عن ما حدث مع تأكيدهم بأنهم يحترمون الجميع بشكل عام وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص.

وأضافت: “بالفعل تم قبول اعتذارنا، بعد ثبوت حسن نيتنا والاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود، وانتهى الأمر”.

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وجاء في البلاغ المقدم من المجلس القومي لذوي الاحتياجات الخاصة، أن إحدى حلقات برنامج “البروفة” الذي تقدمه انتصار وبدرية طلبة عبر شاشة النهار في رمضان، مثلت إساءة مباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال سلوكيات وتعبيرات تسيء لهم ولا تعبر عن ظروفهم بشكل واقعي، خاصة بعد قيام أحد الممثلين بتجسيد شخصية شاب من ذوي الإعاقة الذهنية واستخدامه في تخويف الممثل المشارك في الحلقة.

من ناحية أخرى تشارك بدرية طلبه في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل “فلانتينو”، الذي يقوم ببطولته الفنان عادل إمام، وداليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى ‏المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.

كما تشارك كضيفة شرف، في مسلسل “نساء من ذهب”، وهو من بطولة الفنانة نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن وإخراج وائل إحسان.