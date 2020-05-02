نجوم العالم يدعمون الهند ضد كورونا بحفل "أونلاين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشارك العشرات من نجوم العالم وبوليوود في حفل موسيقي من المنزل مدته 4 ساعات، الأحد، بهدف جمع أموال للمساعدة على مواجهة فيروس كورونا المستجد في الهند، حيث يرتفع عدد الإصابات بشكل متزايد.
وسيكون أسطورة الروك ميك جاجر والممثل ويل سميث ولاعب الكريكيت الهندي فيرات كوهلي والممثلان شاه روخان وبريانكا شوبرا من أبرز الأسماء المحلية التي ستشارك في هذا الحدث، كل من منزله.
وينظم المخرج البوليوودي كاران جوهر وزويا أختار هذا الحدث الذي سيبث مباشرة عبر "فيسبوك"، كتحية للعاملين في محاربة الوباء.
وبحسب "فرانس برس" يهدف الحفل إلى جمع ملايين الدولارات لأكثر من 100 مجموعة توفر الغذاء والخدمات الأساسية الأخرى خلال الأزمة الصحية الراهنة.
ويقول منظمو الحفل إن الأموال مطلوبة "للأشخاص الذين لا يملكون عملا ولا منزلا ولا يعرفون من أين سيؤمنون وجبتهم التالية".
ويخضع سكان الهند البالغ عددهم نحو 1,3 مليار شخص لقيود الإغلاق العام منذ 25 مارس/آذار التي خففت مؤخرا على أن تستمر حتى 17 مايو/أيار على الأقل.
وسجلت الهند حتى الآن 37335 إصابة بكورونا المستجد و1218 وفاة.
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