كاريس بشار.. قصة نجاح منحت الدراما الشامية رونقًا خاصًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعوام طويلة شارفت على السبعة عشر عاماً عندما قدمت النجمة السورية كاريس بشار شخصية "سعدية" ضمن المسلسل الشامي "ليالي الصالحية" للمخرج بسام الملا، والتي بقيت حاضرة في أذهان المتابعين إلى يومنا هذا بأداء بشار وامتلاكها رؤية بصرية احترافية عالية تعتمدها بشار في اختياراتها بالظهور أمام الكاميرا، حيث تعتمد اعتماداً كبيراً على مضمون النص المقدم لها، بالإضافة لأنها تملك أدوات قادرة على أن ترسم شخصيتها بعناية فائقة.

واشتهرت هذه الشخصية التي قدمتها بشار في العام 2004 بالقوة والتمرد والنرجسية بطريقة عفوية جعلتها قريبة من كل مشاهد، بالرغم أنه في ذلك الوقت كانت ربما الشخصيات المفضلة عند المشاهد العربي في العمل الصراع الدائر بين أولاد العم المعلم عمر "عباس النوري" والمخرز "بسام كوسا"، لتستطيع بشار رغم ذلك أن تكون من ضمن شخصيات هذا العمل التي بقيت عالقة في أذهان المشاهدين.

لتعود كاريس بشار وتشارك من خلال المسلسل الشامي "أهل الراية" عام 2008 بدور "دلال" الشبيهة للشخصية السابقة بأفعالها، لتصبح هذه الشخصيات ملعب الفنانة السورية كاريس بشار.

وفي العام المنصرم تصدت النجمة كاريس لبطولة أحد أعمال البيئة الشامية مجدداً بإدارة المخرج إياد نحاس، في مسلسل "سلاسل ذهب" بشخصية "ذهب" وهي طليقة "مهيوب" بسام كوسا التي تحاول استرجاع أملاكها بطرق مختلفة منه بعد انفصالهما، وتتسبب بالكثير من الأحداث والمقالب من خلال محاولاتها المستمرة للانتقام.

وكانت هذه الشخصية برغم قوتها ودهائها تتميز بالأنوثة والدلع والغنج، ما جعل المشاهدين ومحبيها يتداولون فيديو لطريقة سيرها التي تحولت إلى ماركة مسجلة باسمها حملت عنوان "مشية دهب".

رمضان 2020

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اليوم تعود كاريس بشار ضمن السباق الرمضاني للعام الجاري لتمارس مهامها المعتادة بالإبداع والفن والتشويق من خلال مسلسل "سوق الحرير" للأخوين مؤمن وبسام الملا وتأليف حنان المهرجي والذي تظهر من خلاله بشخصية "قمر" أحد زوجات "عمران - بسام كوسا" المتزوج من ثلاث سيدات، وتربطها علاقة غير جيدة مع ضرتها "كريمة - نادين تحسين بيك" لتبدأ الخلافات تظهر في العائلة، وتبدأ قمر باستخدام طرقها الملتوية ببعثرة السحر من أجل سد النقص الذي تشعر به لعدم إنجابها الصبيان.

لكن القدر يجعلها تنكشف وتقع في ورطة ستكشف الحلقات المقبلة إذا كانت الأحداث ستحمل حلها أم لا، وهي إحدى الشخصيات المحورية في العمل والمسببة للكثير من الأحداث بأفعالها، لكن بالرغم من ذلك فهي تظهر أنها شخصية طيبة رغم كل الشر الذي تظهره لتكون أيضاً في هذا العمل المرأة القوية في أعمال البيئة الشامية والمؤثرة والتي تسعى إلى أن تثبت بصمتها كما اعتاد عليها جمهورها، وهو ما ينتظره متابعو العمل في الحلقات المقبلة لثقتهم بأن حضور بشار لابد ويكون له سلسلة من الأحداث المختلفة والجديدة والمفاجئة.

يشار إلى أن "سوق الحرير" عمل تدور قصته في سياق درامي اجتماعي في بيئة شامية قديمة في مدينة دمشق خلال الفترة الواقِعة ما بين العام 1950 – 1960 م وتقوم فكرة المسلسل على صراع ما بين أخوين أحدهما يأتي بعد نهاية رحلة اغترابه في الخارج بحثاً عن عمل خاص به، والآخر يتعرض لحادث سير يتسبب في فقدانه الذاكرة وهذا ما يجعل التعايش ما بين الاخوين الاثنين غاية في الصعوبة ليكون الصراع بينهما في حلقات المسلسل ما بين الحب والعداء الاجتماعي.

هواجس عابرة

إضافة إلى هذا العمل تشارك كاريس بشار في الموسم الدرامي من خلال مسلسل "هواجس عابرة" للمخرج مهند قطيش وتأليف مهند قطيش وحسين مصطفى، الذي تم عرضه عام 2016 على القنوات المشفرة وهو من بطولة كل من كاريس بشار وأحمد الأحمد وفادي صبيح ونادين تحسين بك ومحمد حداقي وغيرهم.

وقد ظهرت هذا العام قبيل شهر رمضان المبارك من خلال العمل المشترك "العميد" كتابة وإخراج باسم السلكا، حيث تصدت لبطولته إلى جانب الفنان تيم حسن، الذي عرض للمرة الأولى مطلع العام الجاري.