إنجي علاء تتفوق على زوجها يوسف الشريف في "النهاية".. والسبب تصميماتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحظى السيناريست ومصممة الأزياء المصرية إنجي علاء وزوجة الفنان المصري يوسف الشريف، بقبول جماهيري كبير وذلك بسبب مواهبها المتعددة، ويعرف الجمهور أنها دائمة الحرص على العمل مع زوجها يوسف الشريف في كافة مسلسلاته التي يظهر بها لجمهوره، حيث يكون دورها محددا في تصميم الأزياء الخاصة بالشخصية التي يقدمها.

لكن ما لفت أنظار الجمهور هو إبداع إنجي علاء في تصميم أزياء بدقة عالية في مسلسل النهاية رغم أنه مسلسل ينتمي للخيال العلمي، إلا أنها وبشهادة المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي برعت في تنفيذ التصميمات واستطاعت الاهتمام بأدق التفاصيل في مسلسل "النهاية" وأنها ساهمت بشكل كبير في ظهور الشخصية بهذا الشكل المؤثر لدى الجمهور.

وتصدر اسم إنجي علاء قائمة التريند عبر محركات البحث متغلبة على اسم زوجها يوسف الشريف نفسه الذي دائمًا ما يتصدر اسم مسلسله النهاية لمحرك البحث "غوغل" إلا أن انجي علاء لاقت تشجيعًا وحفاوة كبيرة من قبل الجمهور الذي أثنى على تصميمات الملابس في مسلسل النهاية مؤكدين أنها أتقنت صنعها بطريقة مميزة.

وغرّد أحمد المرسي قائلًا: "#النهايه_يوسف_الشريف طبعًا المسلسل عالي أوي وكالعادة متميز واللي عجبني اكتر وشدني سواء في الإعلان أو المسلسل الازياء فعلا مناسبة جدا لأجواء المسلسل انا متابع كل أعمالك سواء في الكتابة او الأزياء وبجد مميزة وشابوووه على الإبداع دا بالتوفيق دايمًا #إنجى_علاء".

وكتب عبدالله محسن قائلًا: "المسلسل مش ناقص حاجه حتي الأزياء لايقة جدا مع كل شخصية شغل إنجي علاء جامد بصراحة #انجي_علاء".

وقال حساب باسم "دادو": "لا عظمه والله انا عاوز البدله دي اتصرفوا

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لبس الواحه فظيع بجد شابووووووووه #إنجى_علاء"، بينما كتبت أميرة قائلًة: "إنجي علاء مطلعة احمد مجدي حاجة تانية خالص والله برافو تصميم أزياء مسلسل النهاية نطلع من بدل يوسف الشريف لبدلة احمد مجدي #النهاية #إنجي_علاء".

وأردف مغرد آخر يقول: "الأزياء وتصميم البدلة في مسلسل #النهاية في الواحة بجد فظيييع لازم نشيد فعلا ب #انجي_علاء #يوسف_الشريف"، وأضافت هاجر هندي قائلًة: "تسلم ايد حضرتك كالعاده مبدعه ⁩ومش ناسين ازياء مسلسل كفر دلهاب كانت جميلة برضه، #انجي_علاء".

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "النهاية" استمرار التحقيقات حول سرقة ملف وعي المهندس "زين" يوسف الشريف، ويتم التحقيق مع سهر الصايغ في هذه السرقة والتي تعترف له أنها لم تسرقه ولكنها تحب زين وأرادت فقط معرفة معلومات عنه وأن هناك أطرافًا أخرى فعلوا ذلك ويطلب منها المحقق معرفة مكان النسخة الأصلية ثم يودعها الزنزانة.

ويتواصل المهندس "زين" مع زوجته رضوى "ناهد السباعي"، مؤكدًا لها قلقه من عمله في تكتل الواحة حتى تحاول تهدئته ويطمئن عليها وعلى ابنه معتقدًا أنها زوجته ومازال لا يعلم أنه يتحدث مع برنامج تخيلي لزوجته يقلد صوتها وصورتها.

ومسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي، وإخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.