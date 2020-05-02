خطأ في مسلسل "إجازة" يثير سخرية متابعيه.. شاهدي ما حدث!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدث مشهد في المسلسل السعودي "إجازة"، سخرية واسعة من جانب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب وقوع صنّاعه في خطأ فادح، وذلك في رتبة العسكري، حيث قال المتابعون إن العسكري ظهر وعلى كتفه رتبة الضباط وهي رتبة ملكية وعلى ذراعه رتبة الأفراد أيضًا.

وأكد متابعو مسلسل "إجازة" الذي يُعرض على تطبيق "جوي تي في" ضمن مواقع الـ"بلات فورم"، أن هذا خطأ، لأن الرتبتين لا تجتمعان مع بعضهما، بحسب ما اتضح في التعليقات.

وتم تناقل مقطع فيديو خاص بالمشهد، وبدأت سلسلة من السخرية بشأن المشهد، فيما اعترض البعض على تركيز المشاهدين الزائد عن الحد، موضحين أن الفراغ في الحجر المنزلي ساهم في تصيد الأخطاء، وقال أحد المعلقين: "عشان يمثل شكلهم سحبوه من الدوام ولصقو وحده وتركو الثانية"، وأضاف آخر بطريقة ساخرة: "الضابط جندي أول الملازم عميد ركن الرقيب فلان ولد فلان".

وتواصلت التعليقات فقال أحدهم: "يمكن عنده رتبتين"، وكتب آخر: "ياكثر ما تركزون ترا بنهاية مسلسل خراط بضراط كله كذب فاضييييبن السنة مو طبيعين الحجر خلاكم تركزون على اشياء المخرج نفسه ماركز عليها"، واستطرد آخر: "يوه ي فضاوتكم لعد"، وبيّن متابع قائلًا: "تراه تمثيل مشي حالك".

ومسلسل "إجازة"، هو عمل درامي، يفتح طريقًا لآراء وأفكار جديدة ويطرح موضوعات تواكب التطور الاجتماعي والثقافي الذي تعيشه السعودية اليوم، ويُعرض العمل على تطبيق "جوي تي في"، وهو من بطولة أسيل عمران، تركي اليوسف، مروة محمد، أحمد شعيب، عبدالعزيز الفريحي، ورهف شقير، ومن تأليف إسلام كسيري، وإخراج محمد لطفي.

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ويمتد مسلسل "إجازة" على 30 حلقة، وهو من نوعية الحركة والأكشن والتشويق، وتم تصوير مشاهده بوسائل سينمائية عالية الجودة، وتدور أحداث العمل الفني السعودي حول قصة رجل يعيش حالات شك ويعتقد أن من حوله متآمرون عليه، فيقرر الانتقام منهم.

وكانت الفنانة مروة محمد، قد قالت في تصريحات لها عن العمل: "عملت مع فريق جميل ومهني، بدءا من النص وصولا للإخراج والإنتاج والممثلين، فالجميع متميز".

وأضافت: "الفنانة السعودية اختلفت عن الأمس، وبدأت تأخذ فرصها وحقها في الظهور، بينما هناك طلب فني واسع على الممثلة السعودية"، مردفًة: "يتم تدريس الفن في المعاهد والجامعات كمادة من ضمن المواد الدراسية".

يُذكر أن مسلسل "إجازة" أنتجه إياد الخزوز، تحت إشراف سلطان النفيسة، وتم تصويره بتقنيات سينمائية عالية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.