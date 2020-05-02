مادونا: لديّ أجسامٌ مضادّة لـ"كورونا".. وسأتنفّس هواء "كوفيد-19"!

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"الخليج 365" من بيروت: اعتبرت نجمة الغناء الأميركيةمادونا، أنّ لديها أجساماً مضادة لفيروس كورونا المستجد في الدم، قائلة إنّها تعتزم الخروج من البيت لأجل ما وصفته بـ"التنفس في هواء كوفيد 19".

وأشارت مادونا البالغة 61 سنة، عبر حسابها على "إنستغرام"، إلى أنّها أجرت فحصاً، خلال الآونة الأخيرة، ووجدت أنّ لديها أجساماً مضادة"، مما شجعها على إستئناف حياتها الطبيعية قائلة: "سأخرج غدا وسأقود السيارة لمسافة طويلة. وسأفتح النافذة وسأتنفس هواء وباء كوفيد-19".

وكانت مادونا قد أخضعت نفسها وأسرتها للحجر الصحي في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وظلت تنشر مقاطع فيديو على إنستغرام حول يومياتها.

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