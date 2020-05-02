ميريام فارس تقدم أغنية قرقيعان وقرقيعان تحية لأطفال الوطن العربي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: تحت شعار قرقيعان في البيت أجمل و #خليك_بالبيت، أطلقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس فيديو بمناسبة عيد القرقيعان الذي يصادف في منتصف شهري شعبان ورمضان، وهو عيد مخصص للأطفال حيث يرتدون الملابس الشعبية ويطوفون في أحيائهم ويتم توزيع الحلوى عليهم وتحتفل به معظم الدول العربية.

مشاهد هذا الفيديو تم تصويرها بالكامل من داخل منزلها مع إبنها جايدن.

أرفقت ميريام رسالة معبرة مع الفيديو قالت فيها: "هذه الأغنية إهداء لكل أطفال الوطن العربي ولكل أب وأم صامدين بظل ظروف الوباء الذي نعيشه اليوم... المصاعب التي نواجهها كثيرة ولكن ابتسامة واحدة من ولدنا كفيلة بأن تنسينا كل همومنا... لنستمتع بالوقت الذي نقضيه مع أولادنا قبل أن يكبروا ونكبر معهم لأن العمر غفلة".

الجدير بالذكر إن هذه الأغنية هي من كلمات وألحان يوسف العماني.



