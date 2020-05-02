شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم ابن مصطفى قمر وبنت هانى مهنا.. أبناء الفنانين فى مسلسلات رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد موسم دراما رمضان كل عام ظهور عدد من أبناء الفنانين فى بعض الأعمال، ويعد ذلك من الظواهر التى اعتدنا على رؤيتها في كل موسم رمضانى، فأبناء وأقارب الفنانين والكتّاب يحجزون أماكنهم فى عدد من المسلسلات التى تعرض حاليا فى رمضان، ولا يقتصر ذلك على التمثيل فقط، لكنه يمتد إلى التأليف والإخراج، وفى السطور التالية يرصد "الخليج 365 " أشهر أبناء الفنانين فى دراما رمضان، وهم:

هنادى مهنا

وتشارك هنادى مهنا، ابنة الموسيقار هانى مهنا، فى مسلسلى "الفتوة" مع النجم ياسر جلال، ومي عمر، "خيانة عهد" مع يسرا، وعبير صبرى، وجومانا مراد، وبيومى فؤاد، وخالد أنور.

تيام مصطفى قمر

ويظهر تيام، نجل المطرب مصطفى قمر، فى مسلسل "خيانة عهد"، ويلعب دور ابن الفنانة عبير صبرى وخالد سرحان شقيق يسرا داخل أحداث المسلسل، ومن تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولة العمل كل من: حلا شيحة، جومانا مراد، بيومى فؤاد.

طارق الإبيارى

ينضم إلى القائمة الفنان طارق نجل المخرج أحمد الإبيارى وحفيد المؤلف أبو السعود الإبيارى، الذى وقع عليه الاختيار للمشاركة فى مسلسل "فلانتينو"، ويلعب دور ابن النجم عادل إمام ودلال عبد العريز.

كريم عبد الجواد

يظهر الفنان كريم عبد الجواد، نجل الفنان محمد عبد الجواد، بشخصية النقيب الشهيد أحمد الشبراوى، خلال أحداث مسلسل "الاختيار"، من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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أحمد خالد صالح

كما يشارك أيضا الفنان أحمد خالد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح، في مسلسل "الفتوة"، بدور شيخ أزهرى يدعى الشيخ مبروك، وتربطه علاقة خاصة بياسر جلال ستكشفها الحلقات المقبلة.

ليلى أحمد زاهر

كما تجسد الممثلة الشابة ليلى أحمد زاهر دور ابنة ياسر جلال فى مسلسل "الفتوة"، بعد ما رشحها المخرج حسين المنباوى، وتدور الأحداث فى مسلسل زمن الفتوات أى قبل 100 سنة بحى الجمالية.

عمر الشناوى

حفيد الفنان الراحل كمال الشناوى، عمرالشناوى الذى يشارك فى مسلسل "فرصة تانية" مع ياسمين صبرى،وهبة مجدى، ودياب، ويعرض المسلسل على قنوات cbc وdmc وon، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

محمود عمرو ياسين

يشارك لأول مرة فى موسم رمضان محمود عمرو ياسين، هو حفيد الفنان محمود ياسين، ونجل المؤلف عمرو محمود ياسين، من خلال مسلسل "الفتوة" يلعب دور عبده اللبان ابن الفنان رياض الخولى داخل أحداث المسلسل.