شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة توافق علي صرف منحة العمالة الغير منتظمة للموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كللت مساعي الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية لدي معالي وزير القوي العاملة بالنجاح وٱثمرت عن موافقة وزارة القوي العاملة علي صرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد1224عضو من ٱعضاء الجمعية العمومية عاملين ومنتسبين الذين تنطبق عليهم الشروط، حسبما جاء فى بيان نقابة المهن الموسيقية.

وأضافت نقابة المهن الموسيقية فى بيانها الصحفى، أنه قد تم صرف المنحة لعدد 99عضو، وخلال الأيام المقبلة سوف يتم إرسال رسائل لباقي المستحقين.

واستكمل البيان : "كان التواصل بين الفنان هاني شاكر والجهات المعنية وما يتمتع به من تقدير ومصداقية لدي مؤسسات الدولة وبالتواصل مع معالي وزير القوي العاملة تمت الموافقة علي العدد الذي تنطبق عليه الشروط".

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وقد أكد الفنان هاني شاكر ومجلس الإدارة أنهم واجهوا أزمة كوفيد 19وأداروها بإقتدار فقد تم منح كل عضو مبلغ 1500جنيه علي ثلاثة دفعات تم صرف 1000جنيه علي دفعتين والدفعه الاخيره في نهاية شهر رمضان كما تم صرف شنطة رمضان وبونات صرف منتجات لأعضاء المعاشات كما أعتادت النقابة في أوقات رواجها.

ويؤكد الفنان هاني شاكر ومجلس إدارة النقابة علي ضرورة اصطفاف المويسقيين خلف نقابتهم للمرور من هذه الجائحة وتدعيم قيادتهم السياسية في محاربة الإرهاب الأسود.