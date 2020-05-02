شكرا لقرائتكم خبر عن فرفوشة وخائنة ولا مبالية.. عبير صبرى تكسب تحدى دور الأم فى "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض الفنانة عبير صبرى تجربة جديدة فى مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا والمخرج سامح عيد العزيز، والذى يتم عرضه على قناتى cbc و الحياة، والذى تجسد فيه شخصية نادية المتزوجة من مروان – خالد سرحان – شقيق يسرا، ولديهما من منه بنت هى سارة – هنادى مهنى – وولد على – تيام مصطفى قمر.

وقررت عبير صبرى تقديم دور نادية كتحد كبير لها خاصة وأنها تجسد دور أم لشباب فى مراحل سنية كبيرة لأول مرة، فى وقت تبعتد فيه معظم الفنانات عن هذه النوعية من الأدوار خوفاً منهن على الظهور أكبر سنا على الشاشة، إلا أن عبير استطاعت كسب هذا التحدى بعد مرور أسبوع على عرض العمل، إذ قدمت دور الأم بشكل مغاير عن المعتاد عليه فى الدراما.



عبير صبرى مع هنادى مهنى وتيام قمر وخالد انور

ونجحت عبير صبرى الظهور كأم بطيبعة خاصة، فشخصية نادية التى تجسدها أم فرفوشة خفيفة الظل، تهتم بنفسها ومظهرها طوال الوقت، ودائماً ما تستعرض جمالها، وتتعامل مع ابنائها كانهما أصدقائها سواء مع البت أو الولد، كما أنها سيدة مهملة لمنزلها وخائنة لزوجها .

وأظهرت الحلقات الأولى من المسلسل تحضير عبير صبرى للشخصية بشكل جيد سواء من الآداء أو الاستايل واختيار الملابس، وكذلك الانفعالات، فنجد فى مشهد جمعها بابنتها عندما وجدتها تدخن السجائز فكان تعاملها معها بشكل لا مبالى حيث قالت لها "انتى يا بت مش قايلالى إنك خلاص بطلتى السجائر وبتشربى شيشة"، وكذلك مع ابنها عندما علم أنها تخون والده وطلب يتحدث معها إلا أنها ترفض وتذهب للشخص الذى تعرفه على والده.

ومن المقرر أن تكشف الحلقات المقبلة عن تطورات كثيرة فى شخصية نادية سواء جانب خيانتها لزوجها مع شريكه الجديد فى مصنع الملابس، وفى نفس الوقت خيانة زوجها له مع فتاة أخرى، وأيضاً موقف ابنها منها بعدما شاهدها فى منزل هذا الرجل، وكذلك موقفها من يسرا حتى تدبر المكائد لها مع زوجها خالد سرحان.

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مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، وعبير صبرى، وجومانا مراد، وبيومى فؤاد، وهنادى مهنى، وخالد أنور، وسلوى عثمان، مصطفى درويش، ورمزى العدل، وهدى الاتربى، ومحمد غنيم وإخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.











