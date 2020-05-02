شكرا لقرائتكم خبر عن جادا بينكيت تكتشف زوجها ويل سميث من جديد فى العزل المنزلى.. اعرف قالت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت جادا بينكيت سميث أنه لم تكن تعرف العديد من الأشياء عن زوجها الفنان العالمى ويل سميث منذ زواجها لمدة 23 عامًا، وأدركت أنها لا تعرفه على الإطلاق وذلك بعد قضاء بعضهما البعض المزيد من الوقت بسبب العزل المنزلى.

وذكرت جادا بينكيت سميث خلال البرامج التليفزيونية، حيث ظهرت برفقة ابنتها ويلو، أن العزل المنزلى أعطى لنا القدرة التقرب أكثر ومعرفة جوهر شخصياتنا، حيث بسبب انشغالنا بالعمل والأولاد لم تتاح لنا العديد من الفرص من الاقتراب أكثر.

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وقالت بينكيت سميث: "يجب أن أكون صادقة، أعتقد أن أحد الأشياء التي أدركتها هي أنني لا أعرف ويل على الإطلاق.. أشعر أن هناك طبقة حالت دون ذلك، فنحن دائما مشغولون ونقوم عادة بصنع القصص في عقولنا من الشخصيات المحيطة بنا، ثم نتمسك بهذه القصص وتكون فكرتنا عن شريكك حياتنا".

وأشارت، بينكيت، التي تعمل كمؤلفة أغان وكاتبة سيناريو وسيدة أعمال، أن عملها أبعدها عن زوجها ولكن فترة الحجر المنزلى أبعدتها عن كل هذه الأشياء ومكنتها من التقرب إجبارياً من زوجها والتفكير في جوانب جديدة مختلفة من شخصيته، بعيداً عن التوتر وضغوط الحياة التي تلازمنا دائما بسبب أعمالنا وصخب الحياة.

من جانب آخر، كان شارك النجم العالمى ويل سميث، جمهوره فيديو جديد عبر حسابه على تطبيق "تيك توك"، وهو الأمر الذى أعتاد عليه ويل سميث فى الفترة الأخيرة، ولكن قد يكون هذا الفيديو مختلفا، حيث استعان بأحد مؤثرات التطبيق، وهو "دبدوب" كبير بالحجم الطبيعى، وظل يغنى له، و"الدبدوب" متعلق فى رقبته وكأنه يغنى لشخص حقيقى.