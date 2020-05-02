شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر ينشر صورة لما فعله فيروس كورونا مع نجوم الأغنية فى التسعينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر النجم مصطفى قمر، من فكرة الحجر المنزلى وتفشى انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، بنشر صورة جمعته مع نجوم الأغنية حميد الشاعرى وإيهاب توفيق وهشام عباس.

وأعاد قمر، نشر الصورة التى جمعته مع الثلاثى خلال كواليس تصوير أغنية "قادرين" الخاص بأحد الإعلانات التى أذيعت خلال شهر رمضان، بعد تعديلها بأحد برامج تعديل الصور والفوتوشوب، ليظهروا كأنهم مسنين و"عواجيز"، صحبها بتعليق: "هانت.. بعد الكورونا قريبا.. انتظرونا".

Advertisements

من ناحية أخرى، وبعد مرور أسبوع على عرض أغنية "قادرين" غناء نجوم جيل التسعينيات حميد الشاعرى وإيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر، حققت الأغنية نجاحا كبيرا ولاقت إعجاب الجمهور، الذى أشاد بها عبر وسائل التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة كبيرة تصل إلى 13 مليون مشاهدة خلال أيام معدودة فقط من عرضها.





الأغنية عبارة عن فيديو كليب مصور، كلمات الشاعر أحمد حسن رؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومكساج وماستر "توما" تحت إشراف ورؤية الكابو حميد الشاعرى، الذى يجهز لطرح ألبومه الجديد إذ أنه فى المراحل النهائية للمكساج والماستر للألبوم.

أغنية "قادرين" تم تصويرها ومونتاجها فى 3 أيام متواصلة قبل شهر رمضان مباشرة، والكليب فكرة ورؤية أحمد درويش، الذى تمكن من جمع 4 من نجوم جيل التسعينات فى أغنية واحدة، وإخراج أكرم فاروق.

يذكر أن مصطفى قمر، أحيا مؤخرا حفلا غنائيا "أون لاين"، عبر تطبيق "تيك توك" منذ عدة أيام، قام فيه بغناء أشهر أغنياته، وكذلك غنى للفنان إيهاب توفيق.

وانضم النجم مصطفى قمر إلى نجوم الفن والمشاهير على تيك توك، بعدما أسس حسابا جديدا، ونشر من خلاله فيديو، يعلن فيه أن هذا الحساب هو حسابه الرسمى والوحيد، وعلق قمر قائلا: "الناس كلها قالتلى عاوزين نشوفك على تيك توك.. وده حسابى الرسمى" ثم أمسك بالجيتار الخاص به وغنى، "وأخيرا أنا ع التيك توك".