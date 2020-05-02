شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مواجهة محمد إمام للإرهابيين فى سيناء بمسلسل الاختيار.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم محمد إمام مقطع فيديو لكواليس مسلسل الاختيار، والذى شارك في الحلقتين الرابعة والخامسة من أحداث المسلسل بطولة النجم أمير كرارة، وشهدت أحداث الحلقة الخامسة من المسلسل استشهاد الفنان محمد إمام خلال الأحداث، حيث يجسد شخصية النقيب فتحى الضابط فى أحد الأكمنة بسيناء بعد الهجوم بمدافع الهاون والأسلحة الثقيلة على الكمين، وخلال معركة شرسة بين قوة الكمين بقيادة إمام وبين مجموعات الإرهابيين يستشهد فى مشهد مؤثر جدا يدمى القلوب.

وظهر محمد إمام فى مقطع الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، خلال تصوير مواجهته ومجموعة من الجنود فى أحد الأكمنة بسيناء، هجوم من عناصر إرهابية، كما التقط النجم محمد إمام، صورا تذكارية مع الجنود وفريق العمل المشارك فى أحداث المسلسل.

يشار إلى أن النجم محمد إمام، كان قد أشاد بالمخرج بيتر ميمى وعمله فى إخراج مسلسل الاختيار للنجم أمير كرارة، مؤكدا أنه من أهم المخرجين فى مصر، معربا عن تمنياته بأن يجمعهما عمل سويا وإعادة التجربة مرة أخرى، حيث سبق أن نشر إمام، عبر حسابه على تويتر، صورة مع المخرج بيتر ميمى، من كواليس تصوير مسلسل الاختيار، صحبها بتعليق: "شكله كدة واخد السينما والدراما لحتة تانية جديدة، كل عمل ليه أنجح وأقوى من التانى، بيتر ميمى من أهم المخرجين اللي جم فى مصر، استمتعت جداً بالشغل معاه وإن شاء الله نعيد التجربة تانى"، مازحا: "بس أمير كرارة يسيبه".

واستهلت الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار بضربات قوية من قبل أحمد المنسى ورجاله، وكذلك الجماعات الإرهابية، التى حصدت عددا كبيرا من أبناء الوطن، لكن محمد إمام يفجر المكان بعدد من الإرهابين، مضحيًا بحياته وقبلها خلال اتصاله بالمنسى يقول له قبل استشهاده: "أنا بموت يا أحمد قول لأمى ابنك مات بطل".

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يذكر أن محمد إمام كان قد ظهر فى الحلقة الرابعة من المسلسل كقائد مع إحدى الكتائب فى شمال سيناء، وقدم مشهدا مع أحد الجنود غلبت عليه الكوميديا، حيث شاهد عسكرى وهو يتحدث مع خطيبته فى الهاتف، وقال له بطريقة كوميدية: "أنت عمال تتنحنح وتحب فى التليفون، وأنا قولت محدش يتكلم فى التليفون أثناء الخدمة"، ليرد الجندى: "أنا بكلمها للشديد القوى.. أنا خاطبها من 3 سنين، وكنت بطمن على عمى عشان بيموت"، وفى حالة إنسانية أعطى محمد إمام هاتفه للجندى ليتحدث مع خطيبته، وخلال تلك الأحداث يحدث هجوم إرهابى على الكتيبة لتنتهى الحلقة.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كراره وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.