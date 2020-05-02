شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس يشيد بدور روجينا فى البرنس.. والفنانة ترد:"بلاش فدوى ست شرانية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد رجل الأعمال نجيب ساويرس، بدور الفنانة روجينا في مسلسل البرنس، حيث جسدت دور المعلمة فدوى، مشيرا أن معظم الفنانين يهربون من أدوار الشر.

كتب رجال الأعمال نجيب ساويرس، عبر موقع تويتر:"بجد مسلسل هايل وإنتى عامله دور جامد .. معظم الممثلين بيهربوا من أدوار الشر".







وكان رد ساويرس، على إحدى التغريدات بموقع تويتر، يرى من خلالها صاحبها أن أدوار الخيانة تختص بالرجال فقط دون النساء، قائلاً:" ليه .. ما عندك روجينا فى مسلسل البرنس شغالة على إتنين إخوات ؟ فتحى و ياسر" وعلقت الفنانة روجينا:"بلاش فدوى يا بشمهندس...دى ولية شرانية".

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ونجحت النجمة روجينا فى تجسيد دور المعلمة "فدوى" تاجرة المخدرات فى أحداث مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، وجاء ذلك النجاح بعد إتقانها لدور المعلمة بشكل كبير من حيث الملابس وردود الأفعال وطريقة الحديث مع تجار المخدرات التى تستورد منهم، وهو ما تبين خلال أحد مشاهدها فى الحلقة الأولى التدخل فى الصلح بين أكبر تاجر للمخدرات والأدوية الممنوعة وبين زوجها "فتحى" الذى تسبب فى نشوب أزمة بينهما بسبب تعامله فى المبالغ المادية بينهما بحيل نصب وغير جيدة، فتتدخل المعلمة "فدوى" وتسيطر على جلسة الصلح بينهما وتجعل زوجها "فتحى" يقبل رأس هذا التاجر لترضيه حتى لا تخسر توريده للمخدرات.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.