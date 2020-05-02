من أمام النصب التذكاري.. هاني رمزي يلقى التحية لشهداء الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انضم الفنان هاني رمزي، لمبادرة "حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم"، التي أطلقها الفنان آسر ياسين، وتتضمن وضع المشاركين صورهم الشخصية على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وهم يقومون بإلقاء تحية تعظيم سلام لأرواح شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.

ونشر رمزي صورة له من أمام النصب التذكاري، وهو يلقي التحية العسكرية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق:"تحية لكل شهداء الوطن".

وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة،الخميس الماضي، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء