هاني شاكر: "صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ ٩٩ عضوا بنقابة الموسيقيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

كللت مساعي الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، لدى وزير القوي العاملة بالنجاح، ,ٱثمرت عن موافقة وزارة القوي العاملة على صرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد 1224عضو من ٱعضاء الجمعية العمومية عاملين ومنتسبين بنقابة الموسيقيين الذين تنطبق عليهم الشروط.

وأضاف بيان نقابة الموسيقيين: " تم صرف المنحة لعدد 99 عضوا، وفي الأيام القادم، سوف يتم إرسال رسائل لباقي المستحقين وكانت النقابه قد أرسلت أسماء جميع الموسيقين عاملين ومنتسبين".

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وأوضح البيان: "كان التواصل بين الفنان هاني شاكر والجهات المعنية وما يتمتع به من تقدير ومصداقية لدى مؤسسات الدولة وبالتواصل مع وزير القوي العاملة تمت الموافقة علي العدد الذي تنطبق عليه الشروط ".

وأكد الفنان هاني شاكر ومجلس الإدارة، أنهم واجهوا أزمة كوفيد 19وأداروها باقتدار، حيث تم منح كل عضو مبلغ 1500جنيه علي ثلاثة دفعات تم صرف 1000جنيه علي دفعتين والدفعة الأخيرة في نهاية شهر رمضان، كما تم صرف شنطة رمضان وبونات صرف منتجات لأعضاء المعاشات.

وناشد نقيب الموسيقيين، بضرورة اصطفاف الموسيقيين خلف نقابتهم للمرور من هذه الجائحة وتدعيم قيادتهم السياسية في محاربة الإرهاب الأسود.