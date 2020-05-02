تراند اليوم : شاهد.. خطأ لا يغتفر في مسلسل سعودي ماذا حدث؟

أثار مشهد في المسلسل السعودي "إجازة"، سخرية واسعة من جانب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب وقوع صنّاعه في خطأ فادح، وذلك في رتبة العسكري، حيث قال المتابعون إن العسكري ظهر وعلى كتفه رتبة الضباط وهي رتبة ملكية وعلى ذراعه رتبة الأفراد أيضًا.

وأكد متابعو مسلسل "إجازة" الذي يُعرض على تطبيق "جوي تي في" ضمن مواقع الـ"بلات فورم"، أن هذا خطأ، لأن الرتبتين لا يجتمعان مع بعضهما، بحسب ما اتضح في التعليقات.

وتم تناقل مقطع فيديو خاص بالمشهد، وبدأت سلسلة من السخرية بشأن المشهد، فيما اعترض البعض على تركيز المشاهدين الزائد عن الحد، موضحين أن الفراغ في الحجر المنزلي ساهم في تصيد الأخطاء، وقال أحد المعلقين: "عشان يمثل شكلهم سحبوه من الدوام ولصقو وحده وتركو الثانية"، وأضاف آخر بطريقة ساخرة: "الضابط جندي أول الملازم عميد ركن الرقيب فلان ولد فلان".

وتواصلت التعليقات فقال أحدهم: "يمكن عنده رتبتين"، وكتب آخر: "ياكثر ما تركزون ترا بنهاية مسلسل خراط بضراط كله كذب فاضييييبن السنة مو طبيعين الحجر خلاكم تركزون على اشياء المخرج نفسه ماركز عليها"، واستطرد آخر: "يوه ي فضاوتكم لعد"، وبيًن متابع قائلًا: "تراه تمثيل مشي حالك".