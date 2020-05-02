تراند اليوم : ممثلة مصرية ترد على تشبيهها بكورونا



ردت ممثلة مصرية على تشبيهها بوباء كورونا الذي أثار حالة من الهلع في العالم.

وكتب أحد المتابعين مشيدًا بدور الممثلة روجينا في مسلسل البرنس الذي يلعب بطولته محمد رمضان، قائلاً: "دور روجينا في البرنس (فدوى) دور استثنائي ورائع يستحق لقب كورونا الشاشة".

وعلقت روجينا عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، قائلة: "كورونا الشاشة!! هى فدوى مرعبةاوى كدا؟.. ده أنا بيستضعفونى.. أنت غلطت ياعمرى (بصوت فدوى)".

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وتجسد روجينا دور المعلمة "فدوى" تاجرة المخدرات فى أحداث مسلسل "البرنس"، الذي تدور أحداثه حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

شاهد رد فعل روجينا

