تراند اليوم : "الدم مش بيوصل للمخ".. فنانة شهيرة تسقط أثناء التصوير والطبيب يتدخل

سقطت الفنانة المصرية بشرى أثناء تصوير مشاهدها في مسلسلها "القمر آخر الدنيا"، الذي يعرض ضمن الماراثون الرمضاني الجاري، ما استدعى تدخل الطبيب للوقوف على حالتها الصحية وسبب تعرضها لتلك الأزمة.

وأظهر مقطع فيديو، تم تناقله عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، الطبيب وهو يجري الكشف على الفنانة بشرى، والتي بدا عليها تعرضها لحالة إجهاد شديدة، ما جعل الطبيب يستنكر استمرارها في التصوير وهي في هذه الحالة المرضية.

وأكد الطبيب بعد الكشف عليها أنه لا بد وأن تتوقف عن التصوير وتحصل على راحة، موضحًا أن انخفاض الضغط هو ما أدى لهذه الحالة، مردفًا: "إزاي بتصوري وانتي تعبانة كده؟ الدم مش بيوصل للمخ".

واعترضت بشرى على أمر الحصول على راحة من التصوير، موضحة أنها من الممكن أن تقوم بتصوير مشاهدها اليوم وتستريح بعد عودتها لمنزلها، وهو ما قابله الطبيب بالرفض التام.

وبذات المقطع اتضح تحسن الحالة الصحية بعض الشيء حيث قال الطبيب: "الضغط اتظبط شوية ولكن لازم ضربات القلب تعلى شوية علشان تعوض كمية الدم اللي واصلة للأنسجة".

يذكر أن بشرى وفريق عمل مسلسلها الرمضاني "القمر آخر الدنيا"، الذي تقوم ببطولته لهذا العام ويعرض عبر شاشة النهار، يقومون بتصوير العمل في ظل أجواء احترازية بسبب فيروس كورونا، ويشاركها العمل الفنانون مؤمن نور، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، وغيرهم، وهو من إخراج تامر حمزة.