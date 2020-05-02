تراند اليوم : منع "حياة الفهد" من دخول مصر أمام النائب العام



في أول رد قانوني داخل مصر لمنع الفنانة الكويتية حياة الفهد، لمنع دخولها مصر على إثر إهانة المصريين في تصريحات أثارت الجدل.

وأعلن المحامي المصري سمير صبري، تقدمه ببلاغ ضد النجمة الكويتية حياة الفهد، إلى النائب العام المصري، بتهمة إهانة المصريين، عقب أزمة تصريحاتها الأخيرة ومطالبتها بإجلاء العمالة الوافدة في الكويت، تجنبا لانتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال صبري خلال لقائه ببرنامج "خط أحمر"، إنه طالب في بلاغه بمنع دخول الفنانة حياة الفهد للأراضي المصرية، لإهانتها العمالة المصرية بالكويت، وذلك بقولها: "ارموا العمالة المصرية في الصحراء"، بحسب صبري.

ولفت صبري إلى أن الفن المصري هو من رفع شأن بعض النجوم العرب، ومنهم الفنانة اللبنانية ميريام فارس التي صنعت مجدها في مصر، ثم تعالت عليها بعد ذلك، على حد تعبيره.

وكانت حياة الفهد قد قالت في تصريحات لبرنامج "أزمة وتعدي" الذي يذاع على فضائية كويتية: "أنا لست ضد الإنسانية لكننا ملينا"، داعية إلى ترحيل الوافدين لبلادهم.

وقالت: "إذا كانت دولهم لا تريدهم، فلماذا يجب على الكويت أن تتولى رعايتهم؟".

وأثارت حياة الفهد الجدل بهذه التصريحات قبل أن تخرج وتوضح أنها لم تقصد المصريين، كما أثارت الجدل والغضب بسبب مسلسلها الذي يُعرض حاليًا "ام هارون" على قناة "إم بي سي"، والذي يوثق فترة من الزمن كان يعيش اليهود فيها بالكويت، ما اعتبره البعض مدخلًا للتطبيع الثقافي مع إسرائيل.