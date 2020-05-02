نور صعب تهاجم "ممثلات البوتوكس".. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - هاجمت الممثلة اللبنانية ​نور صعب​ كثرة البوتوكس في وجوه الممثلات على الشاشة الصغيرة، في العرض الرمضاني، معتبرةً أنه يحد من أدائهن التمثيلي.

ونشرت صعب عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها بإطلالة صيفية على أحد شواطئ سانتوريني في اليونان، وعلّقت: "عالبحر بعيد عن شاشات البوتوكس عنجد قرفتونا... تعبير حقيقي بالوجه ما عم يطلع معكن".

يُذكر أن صعب تشارك في مسلسل "هواجس عابرة"، والذي يعرض حالياً في رمضان، من بطولة أحمد الأحمد، كاريس بشار، محمد حداقي، نادين تحسين بيك، خالد القيش، فادي صبيح، جيني إسبر، من تأليف مهند قطيش وحسن مصطفى، وإخراج مهند قطيش.

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