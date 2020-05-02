هيفا وهبي تثير الجدل برسالتها الغامضة.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ الجدل عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب رسالة نشرتها وجاء فيها: "ليه بتدخلوني بقصة مش قصتي؟ الخطة فاشلة. نفسك تساعدك إنتو أحرار ببعض. بس أنا سيرتي مش هتغطي عل فضيحة أم جلاجل ولا الجرصة أم حناجل. أنا بابا يلا".

وتناقلها بعد ذلك عدد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّق عليها الكثير من المتابعين وتساءلوا عن معنى هذه الرسالة الغامضة.

وقد أشار آخرون إلى أنها ربما تعتبر رداً، على إستعادة منشور قديم لها تحدثت فيها عن النجم ريان غيلر، وكتبت حينها: "شو مهضوم وكيوت هالصبي ريان كتير لبق بالكلام وصوتو حلو بتنبأ إلو بمستقبل كبير. وهوي صغير هيك الكل بيحكي عنو وعامل ضجة. بس معقول بيكون ابنا للإعلامية السعودية! بيشبه كتير إختها وبدي إرفع دعوى على كل حدا بيسبه". وتابعت: "رأيته في مقطع مصور يطلب أن يتبناه شخص ما. هو لطيف جداً وأريد تبنيه".

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