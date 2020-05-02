إمينيم يواجه فيروس كورونا بحذائه الرياضي.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - عرض النجم إمينيم حذاء رياضي نادر يمتلكه للبيع بالمزاد، للتبرع بعائده لصالح دعم المستشفيات، في مواجهة ​فيروس كورونا​.

وذكرت صحيفة "​ديلي ميل​" البريطانية، أن قيمة الحذاء قد تصل الى 22 ألف دولار أميركي، سيتبرع بها إمينيم بالكامل، لصالح مستشفيات مدينة ​لوس أنجلوس​.

وكان إمينيم قد إحتفل مؤخراً مع معجبيه، على مرور عشر سنوات من تعافيه من إدمان ​الخمر​ والإقلاع عنه بشكل نهائي، عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ونشر صورة له رافعاً فيها عملة تكريمية خاصة، يتم إعطاؤها للذين ينجحون في قضاء 10 أعوام متواصلة، في نشاط الخدمة الإجتماعية داخل مراكز المساعدة، للإقلاع عن الخمور بشكل ناجح.

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