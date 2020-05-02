عمرو واكد يتعرّض لهجوم لاذع بعد ظهوره مع ممثلة أفلام إباحية! بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تعرّض الممثل المصري ​عمرو واكد​ وباقي أبطال وصناع المسلسل الأميركي "RAMY"، لهجوم لاذع من عدد كبير من المتابعين، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد طرح "تريلر" الجزء الثاني منه، وظهور واكد فيه مع ممثلة الأفلام الإباحية السابقة ميا خليفة.

وعلّق قسم كبير من المتابعين على ظهور ميا في المسلسل، وعبّر أغلبهم عن صدمته من ظهورها، وهاجموا واكد مؤكدين أنه "أصبح لا يفرق شيء معه سوى المال، إذ سبق أن ظهر في عمل فني مع ممثل إسرائيلي، وها هو الآن يظهر مع ممثلة إباحية.

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