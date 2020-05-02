شقيقة أمل بوشوشة تخطف الأنظار بجمالها-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بصور للممثلة الجزائرية ​مروة بوشوشة​ شقيقة الممثلة الجزائرية ​أمل بوشوشة​، إذ أجمع المتابعون على جمالها وأنوثتها، فيما أشار البعض الآخر إلى الشبه بينها وبين شقيقتها أمل.

ويشار إلى أن مروة تشارك حالياً في مسلسل "السجين" الذي يناقش مشكلة الطلاق في المجتمع الجزائري والعواقب المترتبة عليها فيما يخص الزوج والزوجة والأطفال على إختلاف فئات أعمارهم وآثار الطلاق النفسية على مستقبل الأطفال.

فيما تشارك أمل في بطولة مسلسل "النحات" الذي يعرض أيضاً في شهر رمضان الحالي، وذلك إلى جانب الممثل السوري باسل خياط والممثلة اللبناني ليا أبو شعيا وغيرهما.

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