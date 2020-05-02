يزن السيد ينتقد بعض الممثلين السوريين ويدافع عن خالد القيش

ميرنا وليد - بيروت - إنتقد الممثل السوري ​يزن السيد​ بعض الممثلين السوريين الذين لم يذكر أسمائهم، مستغرباً انهم يأخذون العديد من الفرص ولم يحققوا خلالها أية نتيجة ومازالوا يحصلون على آلاف الفرص، في حين أنه هناك ممثلين نجوم يصنعون من أي دور شيئاً هاما كالنجم ​خالد القيش​.

وكتب السيد عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"في شي غريب وبحيرني في ممثلين صارو اخدين عشر تالاف فرصة وماحققو ولا نتيجة ولهلق بياخدو فرص".

وأضاف:"ويلي ديما بيصنع من ايا دور شي مهم مهمش مثال النجم خالد القيش كان نجم رمضان الماضي وينو السنة، بكفي عيب عطو كل مجتهد حقو وحاج انانية وظلم".

وبدوره ردّ القيش على كلام السيد هذا بالقول:"أبو يعرب الحبيب، انشالله الأيام جاية ورح تكون أحسن بإذن الله طالما في محبة صادقة، وإنت أخ وصديق وإبن أصول".

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