مدافع ليفربول يحكي عن تجربته المريرة مع العزل الصحي

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ونقلت صحيفة سبورتسكي نوفيستي البارزة في كرواتيا في نسختها الالكترونية، السبت، عن المدافع الكرواتي الدولي قوله “لم يكن الأمر سهلا في ظل وجودنا داخل جدران بيوتنا طوال 46 يوما بسبب كورونا في الوقت الراهن”.

وأضاف لوفرين “الجانب النفسي هو الأمر الأصعب. وأنا أحاول أن أعتمد على نفسي قدر الإمكان وأركل الكرة في المكان قليلا مع ابني على العشب في بيتنا، لكن التدريب مع الفريق أمر مختلف تماما.”

وما يزال الدوري الإنجليزي الذي توقف في التاسع من مارس معلقا وغير قادر على اتخاذ أي خطوة قبل صدور قرار حكومي، في الأسبوع المقبل، حول إمكانية تغيير القيود الوقائية المفروضة.

وعقدت جميع فرق البطولة العشرين مؤتمرا، يوم الجمعة، لأجل بحث خطط العودة للتدريب في وقت لاحق من مايو الجاري مع إمكاني ةعودة المباريات الرسمية بعد ذلك في يونيو.

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وخلال المؤتمر علمت فرق البطولة أنه، في حالة عودة المباريات، فسيسمح لها فقط باللعب في ملاعب محايدة تمت الموافقة عليها بناء على القواعد الخاصة بالصحة والسلامة.

وبكل جدارة، يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 82 نقطة من 29 مباراة بفارق 25 نقطة عن أقرب الملاحقين مانشستر سيتي حامل اللقب الذي لعب 28 مباراة؛ وهو بذلك، على أعتاب التتويج باللقب للمرة الأولى منذ 1990.

وأكد لوفرين (30 عاما) المولود في البوسنة أنه من الصعب الحفاظ على المعنويات والحماس في ظل الروتين اليومي مع استمرار هذه الظروف الاستثنائية.

وقال عن ذلك “أحاول الحفاظ على روحي المعنوية وحماسي في الاستمرار قدر الإمكان. أنهض صباحا وأقول لنفسي أنني سأنهك نفسي في التمرينات اليوم ونجحت على الأقل في خفض وزني بعض الشيء.”