فيديو .. طاقم تمريض يرقص بجثة كتب عليها “كوفيد 19”

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 مايو 2020 06:29 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وتعرض المقطع الذي تم نشره عبر تطبيق “تيك توك”، لانتقادات واسعة.

وعبر آخرون عن دعمهم لطاقم التمريض، حيث أن الطاقم يحمل جثة ترمز إلى الفيروس وقد تغلبوا عليه.

ويظهر أن من داخل الكيس هو أحد زملائهم.

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ويعتقد أن الفيديو تم تصويره في مستشفى بسان خوان في بورتوريكو.

يواصل فيروس كورونا تفشيه حول العالم، حيث تجاوز تعداد المصابين به 3 ملايين، في حين تخطى تعداد الوفيات الناجمة عن الوباء حاجز الـ200 ألف.

وتعد الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير، الدولة الأكثر تضررا في العالم من الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ إنها تضم لوحدها ثلث الإصابات وربع الوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم