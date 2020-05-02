وسائل الإعلام تهاجم مصممة الأزياء البريطانية فيكتوريا بيكهام… لم تكن لدينا فكرة حينها

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وانتقدت العديد من وسائل الإعلام مثل هذا التصرف في الوقت الحالي رغم امتلاكها ثروة تبلغ 335 مليون جنيه إسترليني وشرائها أخيراً منزلا في ميامي بنحو 20 مليون جنيه، فما كان منها إلا أن تراجعت عن قرارها في محاولة لامتصاص موجة الغضب التي أثارتها.

وبررت فيكتوريا ما حصل بالقول إن مَن اتخذ القرار هم المساهمون والرؤساء الإداريون. وأوضحت: “لم تكن لدينا فكرة حينها كم ستطول مدة الحظر ولا مدى تأثيره على الشركات والإدارات”.

وأجرت صحيفة “ذا صن” البريطانية في وقت سابق مسحا أظهر أن 80% من المشاركين في الاستطلاع لا يوافقون على هذا القرار.

كما انتقد برنامج “غود مورنينغ بريطانيا” بيكهام وأطلق عليها لقب “المشروع المزيف” ذلك لأن مشروعها لم يحقق أية أرباح منذ تأسيسه عام 2008.

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وقال بيير مورغان مذيع التلفزيون: “مساعدات الحكومة ليست مخصصة لمساعدة أصحاب الملايين”.

من جانب آخر صرح السياسي البريطاني روبرت هالفون لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية قائلا: “في الوقت الذي يكافح فيه ملايين من البشر ينبغي على أصحاب الملايين مساعدة الدولة بدلا من البحث عن التربح من دافعي الضرائب المضغوطين”.

يذكر أن برنامج التعويضات يتلخص في أن تقوم الحكومة بدفع 80%من رواتب الموظفين في شركات الموضة المتضررة من فيروس كورونا.