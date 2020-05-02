فنانة سعودية تثير الجدل بمقطع فيديو عن برنامج رامز جلال

وقالت القحطاني في

أن تصويت تم عمله في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حول الشخصية التي يتمنى المغردون أن يتم استضافتها في برنامج “رامز جلال مجنون رسمي”، كشف أن الكثير من الذين شاركوا في التصويت تمنوا أن يتم استضافتها في البرنامج.

ووجد مقطع الفيديو تفاعلا واسعا من جانب المتابعين حيث اعتبر البعض أنها تحاول طرح اسمها في أي شيء عليه إقبال من الجمهور، فيما سخر منها البعض الآخر بسبب نطقها لموقع “تويتر” الذي شهد التصويت الذي تتحدث عنها حيث قالت “تويرر”.

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وقال أحد الأشخاص: “التصويت للفنانين أنتي مالك شغل”، وأضاف آخر: “معطية نفسها حجم أكبر منها تويررر”.

بينما قال حساب آخر: “في خيالها لأن ما في برنامج اسمه تويرر”.

يذكر أن برنامج “رامز مجنون رسمي”، تسبب في جدل واسع بمصر بسبب المقالب التي يقدمها الفنان المصري رامز جلال، ووصفها البعض بأنها غير لائقة ولا تصلح للعرض على المجتمع المصري.