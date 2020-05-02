كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:29 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد الحلقة التاسعة من "ونحب تاني ليه" لياسمين عبد العزيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دارت أحداث الحلقة الثامنة، حول وقوع "غالية" ياسمين عبد العزيز في حب "مراد" كريم فهمي، ولكن دائماً ما تحدث المشاكل في قصص الحب، فانتهت الحلقة على مشهد يجمع ياسمين عبد العزيز بجانب كريم فهمي في سيارته، بجوارهما سيارة صديقة "غالية" وهى خطيبة مراد السابقة.

قصة مسلسل ونحب تاني ليه:

وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

مواعيد عرض الحلقة 9 لمسلسل "ونحب تاني ليه"

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وتعرض الحلقة 9 من مسلسل "ونحب تاني ليه" على قناة "cbc" في تمام الساعة 9 ونصف مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الاولى الساعة 6 ونصف، والإعادة الثانية الساعة 4 ونصف عصرًا.

أبطال مسلسل "ونحب تاني ليه"

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير وكريم فهمي وتارا عماد وليلى عز العرب وعماد رشاد وعلا رشدي