كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص.. عمرو سمير عاطف: نجاح "النهاية" فاق جميع التوقعات.. وهذا ردي على تعليق إسرائيل (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مؤلف مبدع قدم العديد من الأعمال، ومجرد أن تشاهد اسمه على العمل تستطيع التأكد من نجاحه بشدة لما يمتاز من براعة ورقي في تقديم أعماله.

وأجرى 'الخليج 365 الفني' حواراً خاصاً مع المؤلف عمرو سمير عاطف للتحدث معه عن مسلسل ''النهاية"، والأعمال التي يستعد لها خلال الفترة المقبلة.

والى نص الحوار...

في البداية، كيف جائتك فكرة النهاية؟



تم طرح الفكرة عليا من الاستاذ يوسف الشريف، وتحمست لها كثيراً وقررت تنفيذها. تم طرح الفكرة عليا من الاستاذ يوسف الشريف، وتحمست لها كثيراً وقررت تنفيذها. هل كان لديك تخوفا من هذه الفكرة في البداية؟



بالطبع كان لدي تخوف في البداية، لأن الفكرة جديدة ولم تنفذ من قبل في الدراما العربية وأتمنى أن نكون وفقنا بها. بالطبع كان لدي تخوف في البداية، لأن الفكرة جديدة ولم تنفذ من قبل في الدراما العربية وأتمنى أن نكون وفقنا بها. ما أصعب الشخصيات التي واجهتك أثناء الكتابة؟ Advertisements



جميعهم كانوا على نفس الدرجة من السهولة والصعوبة. جميعهم كانوا على نفس الدرجة من السهولة والصعوبة. هل توقعت هذه الردود من الجمهور على المسلسل؟



إطلاقاً، كنت أتمنى أن المسلسل ينجح ولكن النجاح الذي حققوا فاق جميع التوقعات. إطلاقاً، كنت أتمنى أن المسلسل ينجح ولكن النجاح الذي حققوا فاق جميع التوقعات. ما تعليقك على مهاجمة إسرائيل على المسلسل؟



تعليقهم على المسلسل شئ مبالغ فيه. تعليقهم على المسلسل شئ مبالغ فيه. ماذا تفضل في طرح أعمالك ان تكون داخل السباق الرمضاني أم خارجه؟



لا يشغلني هذا الأمر وطرح أعمالي خلال الموسمين واحد بالنسبة لي. لا يشغلني هذا الأمر وطرح أعمالي خلال الموسمين واحد بالنسبة لي. قدمت العديد من الاعمال، ما منها الاقرب لقلبك؟



أقرب الأعمال لقلبي مسلسل الصياد، راجل وست ستات، وبكار. أقرب الأعمال لقلبي مسلسل الصياد، راجل وست ستات، وبكار. هل هناك أعمال جديدة تستعد لها خلال الفترة المقبلة؟



نعم لدي أعمال ان شاء الله ولكن بعد إنتهاء رمضان.