- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قالت الفنانة المصرية عايدة رياض، إنها عانت الكثير من الشائعات والتي تسببت في غضبها ووصفتها بالأصعب من شائعات الوفاة التي تخرج على الفنانين.
عايدة رياض، قالت خلال لقائها في برنامج “خط أحمر”، مع الإعلامي محمد موسى، والمذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”: “ليس لي علاقة بالتكنولوجيا، ولا أستطيع التعامل معها، وشوفت صورة حد حاطط صورتي وعاملي عمرة، وحد باسمي رادد عليه، وأنا أصلًا مسيحية ومش عندي فيس بوك، وتحدثت وقتها مع أشرف زكي”.
وأضافت: “بعدها زهقت وبقول إللي عايز يصدق يصدق وربنا أعلم بكل شيء”.
وأكدت أنها تجلس في منزلها خلال فترة فيروس كورونا؛ لأنها تعاني من ضعف المناعة، وتحاول الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وتابعت: “أنا ست بيت شاطرة، بطبخ وبمسح وبغسل وبنشر وبطبق أونا بطبخ وبعمل محشي وبامية وملوخية وكل حاجة ، وماحدش بيساعدني في البيت، الوقت بالنسبالي بيضيع بسرعة جدًا”.
من ناحية أخرى شاركت عايدة رياض، مؤخرًا في مسلسل “حواديت الشانزليزيه”، ويشارك في بطولته إياد نصار، وداليا مصطفى، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل، وهو من إنتاج تامر مرسي، وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف عايدة رياض، حمدي الوزير، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، ليلى عز العرب.
كانت هذه تفاصيل خبر عايدة رياض: أنا مسيحية وحطوني جنب الكعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.