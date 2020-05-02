فيفي عبده تكشف موقفها من الحجاب والزواج مرة أخرى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده، موقفها من الحجاب ورأيها في حجاب النجمات الأخرى، وزواجها للمرة السادسة.

فيفي عبده، قالت خلال لقائها في برنامج “راحت علينا”، والذي يقدمه الإعلامي هشام حداد: “لو أراد ربنا هتحجب طبعا.. لو ربنا أمرني قومي البسي الحجاب بس مش هقلعه”، وبسؤالها هل تلمح للفنانات اللاتي خلعنه مرة أخرى مثل صابرين، رفضت فيفي التعليق، مكتفية بقولها: “ربنا بيحاسب كل واحد لوحده.. فا كل واحد مسئول عن نفسه.. وأنت برضوا ما تعرفش ظروفها إيه.. لكن أنا بإذنك يا رب لو حطيت الحجاب لا يمكن أقلعه أبدا”.

و عن إمكانية زواجها للمرة السادسة، حال انفصلت عن زوجها الحالي، قالت: “نعم!.. تاني وتالت وعاشر.. ما اتجوزش ليه عارجة ولا مكسحة؟”.

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يُذكر أن فيفي عبده تشارك في الموسم الرمضاني الحالي ببرنامج “خلي بالك من فيفي”، المذاع عبر قناة mbc مصر وmbc 5، وهو عبارة عن برنامج مقالب كوميدي، يستضيف عددًا من الفنانين المغاربة والعرب.

وكان أخر أعمال فيفي عبده الدرامية، مسلسل «مملكة الغجر»، وهو من بطولة حورية ‏فرغلي، ‏وسامح ‏الصريطي، ‏وأحمد ‏كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، ‏وغيرهم، من ‏تأليف ‏محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز ‏حشاد، ‏ومن إنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع ‏نقابة ‏المهن ‏السينمائية.