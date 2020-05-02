أحمد فلوكس: هنا شيحة ست بمليون راجل وانفصلنا لهذه الأسباب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد فلوكس، أسباب انفصاله عن الفنانة هنا شيحة، وعلاقتهما بعد الانفصال، مؤكدًا أن انفصالهما كان لرغبتها هي وأنها كان معارض لذلك.

وأضاف خلال لقائه في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، مع المخرجة إيناس الدغيدي، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”: “هنا ست جميلة جدًا ومن الناس اللي قابلتهم في حياتي ما يتعوضوش وكانت بتحبني جدا، وهي ست بمليون راجل”.

وعن أسباب انفصالهما قال: “أنا كرجل صعب جدًا وذلك لأنني صعيدي جدًا لأن أصلي من المنيا، وعنيد وصعب وعصبي، وهنا لم تفرط في بسهولة”، مؤكدًا أنه سيلبي أي طلب لها ولذلك لم يعارض طلبها للانفصال، مشيرًا إلى أن حبه لها لن يتغير لأنه لا يوجد فنان لا يعيش بدون حب.

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وأوضح أنه سيتزوج ومن الممكن أن يتزوج اثنين وثلاثة وأربعة لأنه من أنصار مثنى وثلاث ورباع.

أحمد فلوكس، رفض ما أثير عن أن النجم محمد رمضان يرفض أن يضمه لأعماله السينمائية والدرامية، قائلا، “أنا مابشتغلش مع أي حد، أنا اللي بنقي اللي بشتغل معاهم.. ماحدش يجبرني أشتغل مع حد.. أنا بعد عادل إمام ومحمود عبدالعزيز مابتكلمش على نجوم .. محمد رمضان صاحبي واشتغلنا في أكتر من مسلسل .. عمري ما أتغريت على حد .. التمثيل شغلانة “الأنا” .. وهو ده اللي اتعملته من أبويا .. شاركت كممثل كومبارس في أغنية الدنيا مجنونة وخدت 50 جنيه”.

وتابع: “مش ندمان على فيلم 30 يوم في العز مع السبكي.. فأنا كنت محتاج اشتغله جدا .. لأنه بيميل للطبقة الشعبية ودية طبقة أنا بحبها .. رغم أننا من أسرة أرستقراطية .. ولكن مش هشتغل مع السبكي تاني .. هو منتج جميل محترم وبيحب الفن وطيب.. لكن عندي خلاف معاه أنه لا ينفذ اتفاقياته .. مابيدفعش أصلا.. وباقيلي 20 ألف جنيه”.