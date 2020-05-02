خاص- ساشا دحدوح… احفظوا هذا الاسم جيدًا

لفتت ساشا دحدوح الانظار بقدرتها التمثيلية في الحلقات الأولى من مسلسل “أولاد آدم” الذي انطلق مع بداية شهر رمضان المبارك. وقد استحوذ أداؤها على اهتمام المتابعين، حيث لاقت تفاعلا وانتشاراً كبيرين على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقبل الدخول في تفاصيل الدور، لا بد من التطرق الى الشخصية التي تؤديها “دحدوح”، فعلى الرغم من صغر مساحة دورها إلا انه من الواضح انها مشروع ممثلة محترفة بسبب عدة عوامل منها شكلها الجميل الذي يساعدها في جذب انتباه المشاهدين، بالاضافة الى ادائها العفوي والطبيعي دون تكلف. وطبيعتها في التفاعل مع عناصر الشخصية التي تلعبها فعلى الرغم من المساحة الصغيرة التي اعطيت لها حتى اليوم، الا ان تاديتها للشخصيات كان مثالياً دون اي خطأ وكانها ولدت لهذه المهنة.

وحول أداء ساشا دحدوح في المسلسل، استفتى موقع “الخليج 365” القراء بسؤال “كيف تقيّمون اداء ساشا دحدوح في مسلسل أولاد آدم؟”.

خيث أتت النتيجة 70% نجحت و30% اخفقت وذلك بعدما صوّت أكثر من أربعة آلاف متابعاً خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام.

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في “أولاد آدم” تلعب ساشا دور “سلمى” الذي سبق ووصفته بأنه يتمتع بجرأة كبيرة. وتؤكد في هذا السياق، أن العامل الذي جذبها لتأدية دور “سلمى” هو الشجاعة التي تتمتع بها الشخصية وقد شكل لها الأمر تحدي كبير على الصعيد الشخصي، نظرا للتعقيدات التي تمر بحياة “سلمى” وأرادت ايصالها للمشاهد بالشكل الصحيح.

وقد عبرت ساشا عن سعادتها الكبيرة بأصداء العمل الإيجابية والدعم الكبير الذي تتلقاه من متابعيها.

يذكر أن المسلسل يجمع عدد من الممثلين منهم ماغي بو غصن، ماكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب دانيلا رحمه وهو من كتابة وتأليف رامي كوسا، إخراج الليث حجو، ومن انتاج شركة “إيغل فيلمز”. ويتمحور حول العلاقات الاجتماعية التي يعيشها المجتمع العربي بالوقت الحالي والصراعات التي نعايشها كأفراد ضمن سياق درامي اجتماعي مميز.

شاركت ساشا في مسلسل “العودة” الذي يعرض حالياً عبر شاشة LBCI بعرضه الثاني، وعلى الرغم من صغر مساحة الدور أيضاً إلا انها تركت بصمة في العمل الذي حقق نجاحاً خلال عرضه عبر شاشة MBC4. وهو من اخراج ايلي السمعان وانتاج ايغل فيلمز.