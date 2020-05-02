حقيقة إيقاف عرض مسلسل “أم هارون” على تلفزيون الكويت

في الساعات الماضية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من مؤتمر صحفي لمسؤول كويتي، أشار نشطاء الى أنه يتحدث عن وقف عرض مسلسل “أم هارون” على التلفزيون الكويتي.

ومن المعروف ان مسلسل “أم هارون” يعرض حصريًا على شبكة قنوات MBC ولم يعلن في السابق عن عرضه على شاشة التلفزيون الكويتي.

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كما ان شاشة “ام بي سي” مستمرة بعرض المسلسل بمواعيده، وان الفيديو المنتشر قديم.

وكانت شخصية “أم هارون” قد تصدّرت العناوين وأثارت الجدل ونالت الحصة الأكبر نسبياً من نقاشات الجمهور وتغريدات المتابعين والتعليقات على المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من الجمهور بمقاطعة المسلسل لأنه يدعو الى التطبيع مع العدو الاسرائيلي.

تدور أحداث مسلسل “أم هارون” خلال حقبة الأربعينيات من القرن الماضي، داخل قرية تضم جيران من مختلف الأطياف والديانات السماوية الثلاث. في تلك القرية، تعيش امرأة هي أم هارون، الممرضة والولاّدة اليهودية صاحبة الشخصية القوية التي تعالج أهل القرية وتطبّب كبارهم وصغارهم، وتولّد نساءهم بغض النظر عن انتماءات أهل القرية الدينية والطائفية، فضلاً عن كونها تحتوي قصصهم وتداري مشاكلهم وأسرارهم، ولكن المرأة تخفي سرّاً غامضاً ذي طابعٍ إنساني، يتكشّف تدريجياً خلال الأحداث الدرامية المتلاحقة.