بشرى تصاب بوعكة صحية مفاجئة أثناء تصوير "القمر آخر الدنيا"! (صور)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الفنانة المصرية بشرى، لوعكة صحية مفاجئة، أثناء تصويرها لمسلسل "القمر آخر الدنيا"، ونقلت إلى أحد المستشفيات على الفور للتأكد من حالتها الصحية وسبب المرض المفاجئ.

وتواصل "فوشيا"، مع النجمة بشرى، والتي أكدت خروجها من المستشفى، وهي في طريقها للمنزل، حيث طلب منها الأطباء الراحة التامة لمدة يومين متتاليين، من أجل الاستشفاء التام مما ألم بها من مرض.

وتابعت بشرى: "الدكتور ادانى محاليل وطلب مني راحة يومين وأكل ونوم منتظم دون إرهاق في ساعات التصوير الطويلة".

وعن أسباب الوعكة الصحية المفاجئة التي أصابتها، قالت بشرى: "حصلي هبوط حاد و انخفاض مفاجئ فى ضغط الدم، مع معدة مضطربة وتضخم في القولون العصبى"، وأوضحت أن الوعكة الصحية الحالية ليست مرتبطة بالأزمة المرضية التي عانت منها منذ بضعة أشهر، لكن هنا أعراض مشابهة بين الوعكتين.

وكانت بشرى قد تعرضت في بداية فبراير الماضي لوعكة صحية شديدة، دخلت على إثرها المستشفى، ومنعت من التواصل مع أي شخص، بعد زيادة الحساسية عليها حتى وصلت إلى التهاب رئوي حاد.

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واشتد المرض على بشرى في ذاك الوقت، بعد عودتها من الإمارات، حيث كانت تشارك في مهرجان العين السينمائي بأبو ظبي، والآن تخضع لمحاليل ومضادات حيوية للحساسية، منوهة إلى خطورة حالتها الصحية.

وتخوض بشرى السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل "القمر آخر الدنيا" الذي يعد بمثابة عودة قوية خاصة أنها تقوم بأول بطولة مطلقة لها بمشاركة كوكبة من نجوم الدراما.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، «القمر آخر الدنيا» بطولة بشرى، مؤمن نور، هشام سليمان، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وهدي الإتربي وعمرو عابد ومن إخراج تامر حمزة.

وكانت المنتجة شيرين مجدي قد طرحت البوسترات الرسمية لمسلسل «القمر آخر الدنيا»، وذلك بعد نجاح الشركة المنتجة في عرض العمل علي عدد كبير من القنوات المصرية والعربية قنوات النهار وروتانا وصدي البلد وlbc.

ومعروف عن بشرى أنها نجمة متعددة المواهب، مثقفة وصاحبة وجهة نظر، ودائما يسأل عنها جمهورها لأنه يفتقدها سواء في السينما والدراما كما أنها من الفنانات اللاتي تستغل فترة غيابهن عن التمثيل بين الحين والآخر من أجل القيام برحلة بحث عن عمل فني تعود به لمحبيها كي تمتعهم من جديد.