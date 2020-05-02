إيمان السعيد تخرج عن صمتها وتفضح الليث حجو وسلافة معمار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في موسم رمضان الفائت، أحدثت النجمة السورية سلافة معمار الكثير من الجدل عندما شكرت في إحدى لقاءاتها التلفزيونية، الكاتب السوري رامي كوسا الذي أضاف لها مشاهد في مسلسل "مسافة آمان"، إذ صرحت سلافة معمار حينها بالقول، إنها استغربت من عدم وجود اسم رامي كوسا على شارة العمل، الذي هو بالأصل من كتابة إيمان السعيد.

وبعدها شكر مخرج العمل الليث حجو الكاتب رامي كوسا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتجاهل ذكر اسم الكاتبة الأصلية للعمل إيمان السعيد، الأمر الذي اعتبره الكثيرون أنه يسند ويؤكد رواية الخلاف الشخصي معها منذ ذلك الوقت.

وحاول موقع "فوشيا" التواصل مع كاتبة العمل إيمان سعيد العام الماضي، لكنها فضلت عدم الخوض في هذه النقاشات والمهاترات لعدم التشويش على أعمالها وحفاظاً على نجاحها.

ولكن مؤخراً خرجت الكاتبة السّورية إيمان السّعيد عن صمتها، وقررت أن تعلن أن النجمة سلافة معمار استعانت بالكاتب السّوري رامي كوسا لتعديل السيناريو الذي كتبته لزيادة مساحة دورها، وتبين أنه أضاف العديد من المشاهد لها لتوازي عدد مشاهد منافستها في العمل النجمة السورية كاريس بشار.

ولكن مؤخراً خرجت الكاتبة السّورية إيمان السّعيد عن صمتها، وكتبت عبر صفحتها على فيسبوك: "هنالك من الأشخاص من يرغب بأن يجد لنفسه مكاناً في مشروع الكتابة وهذا حق مشروع ولكن التزام هذا الطريق لا يأتي بتسلق جهد ومشروع الآخرين.. فالكتابة ليست إضافة مشاهد لممثلة يغريها أن تزيد مساحة دورها على منافستها وليست تحويرات تتسق ورضى العقلية الأمنية وليست العودة لمسودات كاتب النص ونسخه الأولية والاقتناص منها وليس قيام المخرج بإخفاء الحلقات الأخيرة من عمل الكاتب وادعاء عدم وصولها أو تسليمها.. وليست الإمساك بورق كتب خلال ما يقرب العام".

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وتابعت إيمان السّعيد خلال منشورها بالقول: "والقول عليه خلال شهر قبل التصوير بعيداً عن أعين صانعه لإرضاء نرجسية المخرج الذي أدار معركته الشخصية مع الكاتب بعقلية الصغار الممسوسين بالحقد.. فالكتابة ليست مجموعة من المكملات الغذائية التي يطرحها الجسم بعد ساعتين.. كنت قد ذكرت من قبل الكاتب يبدأ من الصفحة البيضاء أما المخرج فلا يبدأ إلا من النص".

وكان واضحاً من استخدام الكاتبة السّورية إيمان السّعيد هاشتاغ "مسافة أمان" هو الرّد على الليث حجو، حيث اعتبرت أن الزج باسم الكاتب رامي كوسا في كتابة العمل كان تجاوزاً لها وللشركة المنتجة.

واعتبر البعض أن كلام الكتابة السّورية في المنشور، جاء رداً غير مباشر على النجمة السورية سلافة معمار، والتي قالت عنها إيمان السّعيد إنها استعانت بالكاتب السوري رامي كوسا لتعديل السيناريو الذي كتبته لزيادة مساحة دورها، وتبين أنه أضاف العديد من المشاهد لها لتوازي عدد مشاهد منافستها في العمل النجمة السّورية كاريس بشار.

واللافت في الأمر أن منتجة العمل السيدة ديانا جبور وضعت إعجابا على بوست الكاتبة إيمان السّعيد، وهذا ينصف الأخيرة بعد صمت طويل حيال الأمر.

يشار إلى أن الكاتبة السّورية إيمان السّعيد قررت هذا العام أخذ قسط من الراحة، بعدما حققت نجاحاً كبيراً بكتابة مسلسل "خمسة ونص" الذي جمع النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم مع الممثلين السوريين قصي خولي ومعتصم النهار، بالإضافة لمسلسل "مسافة آمان".