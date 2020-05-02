روبين عيسى: زوجي يساعدني.. واكتشفت شطارتي بالطبخ والحلويات داخل الحجر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت النجمة السورية روبين عيسى عن تأثر أعمالها بفيروس كورونا المستجد والإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشاره.

وأوضحت عيسى من خلال فيديو خاص لموقع "فوشيا" أن مسلسل "بعد عدة سنوات" إخراج عبد الغني بلاط والذي ما إن بدأ تصويره حتى توقف بسبب القرارات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس ولم يتم إكمال التصوير والعودة إليه حتى الآن.

وأضافت الفنانة روبين أنها تؤدي في العمل شخصية "أميرة" وهي فتاة وحيدة لعائلة تضم بالإضافة إليها ثلاثة شبان، تعيش العائلة حياة دافئة ولطيفة فجأة تقع مشكلات في المنزل ويبدأ تحول أفراد العائلة والمراحل والظروف التي يمرون بها، مبينةً أن العمل يتضمن مراحل عمرية مختلفة متمنية العودة إلى التصوير بعد الانتهاء من أزمة كورونا.

وحول تنوع أعمالها بين التلفزيون والسينما والمسرح وهو ما يتابعه لها الجمهور دائماً اعتبرت أنها محظوظة بالاختلاف في الأدوار التي عملت بها من ناحية تنوع الشخصيات واختلافها، مبينة أنها اعتذرت عن مجموعة أعمال حتى لاتكرر نفسها وتقع في فخ النمطية، مؤكدة أنها تبحث عن الجديد دائما في عملها.

وحول تفضيلها بين هذه الفنون الثلاثة قالت إنها تحبها جميعا لكنها تميل أكثر الى المسرح والسينما.

وحول الأعمال التي تتابعها حاليا في رمضان قالت بأنها تحاول الاختيار دائما؛ لأنها لا تستطيع حضور جميع الأعمال بوقت واحد وهي تتابع حاليا مسلسلات "مقابلة مع السيد آدم" و"النحات" و"البرنس" و"هواجس عابرة".

Advertisements

أزمة كورونا

وعن كيفية قضائها وقتها بالحجر المنزلي قالت النجمة السورية إنها تحاول أن تفعل مالم يكن الوقت يسمح به سابقا بظل انشغالاتها حيث غيرت في ديكور منزلها، كما أنها تحضر أفلاما وتشاهد التلفزيون وتحاول تعلم بعض أصناف الأطعمة، مبينة أنها تعلمت صنع بعض أصناف الحلويات، حيث كانت سابقا تكتفي بصنع أصناف بسيطة ومحددة لكن الأمر اختلف مع الحجر المنزلي واكتشفت نجاحها في هذا الجانب، كما أنها تساعد نفسها لتمضية وقت متنوع معتبرة أن الاهتمام بالمنزل يستحق بعض الوقت.

وحول ممارسة الرياضة بظل الحجر المنزلي قالت إن الرياضة في المنزل غير مشجعة لكنها تحاول أن تمارس بعض التمارين الرياضية.

وحول توجه الكثيرين إلى تناول كميات مضافة من الأطعمة بالحجر المنزلي قالت الفنانة السورية إنه من الطبيعي أن تتزايد كمية الطعام في الحجر المنزلي لكن يجب الانتباه أكثر إلى الوزن والصحة منوهة إلى أهمية تنظيم الطعام وقالت إنها ليست ممن يتجهون إلى الطعام لتمضية الوقت.

ونفت عيسى فكرة أن الجلوس الطويل بالمنزل يدفع بالخلافات بين الزوجين أو أفراد العائلة إلى الظهور معتبرة أن التفاهم أساس كل حياة. وأكدت أنها وزوجها لديهما العديد من الاهتمامات المشتركة ويتابعان بعض الأفلام والمسلسلات معا ويتساعدان سويا في معظم الأمور.

وبالنهاية وجهت النجمة السورية نصيحتها ورغبتها لمتابعي فوشيا بالانتباه والحذر واتباع كل الإرشادات الصحية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع.