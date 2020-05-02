أحدث ظهور لـ إنجى خطاب على السوشيال ميديا

نشرت الفنانة إنجى خطاب صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وعلقت إنجى خطاب على الصورة قائلا: "مساء الفل". وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها وجاء أبرز التعليقات كالآتى: "كل سنة وانتى بخير رمضان كريم.. ربنا يديم الابتسامة يارب ..قمر يا انجي طول عمرك برنسيس".

يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي. Advertisements

كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي. قد يهمك ايضاً: إنجي خطاب تشارك صورة لها مع جمهورها لبلبة تؤكد أن هيثم أحمد زكي شبهها بوالدته وتكشف حقيقة شائعة زواجها الأخيرة

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