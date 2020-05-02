درة توجة رسالة إلى جمهورها بعد وصولها إلى 11.4 مليون متابع على إنستجرام

وجهت الفنانة التونسية درة رسالة إلى جمهورها عبر خاصية ستورى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عقب وصول متابعي حسابها إلى نحو 11.4 مليون متابع.

وكتبت درة قائلة: "شكرا على حبكم ودعمكم اللى مهون عليا الحياة".

يذكر أن الفنانة درة خرجت عن صمتها لترد على الشائعات التي ترددت فى الفترة الأخيرة بشأن علاقتها برجل الأعمال ومصمم الديكور هانى سعد.

وقالت درة في تصريحات تليفزيونية: "حياتي الشخصية ملك لي ولا تعليق على ما تردد حول علاقتي مع رجل الأعمال هانى سعد".

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وأضافت درة: "في حالة حدوث ارتباط زواج أو خطوبة سأقوم بالإعلان عنها مباشرة لأن مثل هذه الأمور لا يمكن إخفاؤها".

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