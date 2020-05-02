هنا الزاهد تنشر صورة رسمها لها أحد متابعيها

نشرت النجمة هنا الزاهد عبر قصتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام لوحة لها رسمها لها أحد متابعيها. يذكر أن هنا الزاهد قدمت مؤخرا برنامج "هزر فزر"، فى أول تجربة لها فى تقديم البرنامج التليفزيونية. وتعتمد فكرة البرنامج على تقسيم الضيوف خلال الحلقة لفريقين بكوكبة من أشهر نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي. برنامج "هزر فزر" تقدمه هنا الزاهد، ويبث في تمام الساعة العاشرة مساء، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، عبر قناة cbc. Advertisements قد يهمك أيضا: هنا الزاهد تضرب من جديد بفيديو يحرج زوجها الزاهد تكشف كواليس استضافتها لزوجها أحمد فهمي في "هزر فزر

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