رزان مغربي تنشر فيديو لها مع عمرو يوسف

القاهرة – لايف ستايل
نشرت الفنانة رزان مغربي، فيديو لها مع الفنان عمرو يوسف من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وعلقت رزان على الفيديو قائلة: "من أجمل الحلقات وشعارنا هو تحدي في الخير ".
وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :
احلى رزان بالعالم
رزان الاحلى تحدى
الحلقة كانت روعة
وتنافس أحمد السقا وعمرو يوسف، في برنامج أغلب السقا، واستطاع السقا أن يهزم يوسف في لعبة قوة الملاحظة، وفي مسابقة جر العربات الصغيرة فاز بها عمرو يوسف.
برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.
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