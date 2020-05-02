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"الخليج 365" من بيروت: حرص المنتج صادق الصبّاح يوم أمس على زيارة بطلات مسلسل "سكر زيادة" في مكان إقامتهن ببيروت للإطمئنان على كل أفراد فريق العمل الذي يستعد للسفر برحلة خاصة الى القاهرة بعدما إنتهوا من تصوير كامل مشاهد مسلسل "سكر زيادة" في بيروت.
وقد إحتفل الصبّاح مع كل طاقم العمل والممثلين بنجاح المسلسل الذي يحظى بنسب مشاهدة عالية بعدما صُنّف من المسلسلات الأكثر مشاهدة في السباق الرمضاني.
وقد أشاد كبار النقاد بالعمل وبالثنائي ناديا الجندي ونبيلة عبيد التي تمكنت شركة الصبّاح إخوان من جمعهما في عمل واحد وفي قالب مختلف وجديد عن مسيرتهما الناجحة.
وقد وعد الصبّاح بتحضير أعمال مقبلة في القريب العاجل.
نذكر أن مسلسل "سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان. مستوحى من المُسلسل الشهير "The golden girls"، لشركة ديزني العالمية.
تجري أحداث المسلسل داخل فيلا بحيث تضطر كل بطلاته للإقامة فيها معًا بعد تعرضهن لعملية نصب، وبالتالي تحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان ، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة بحضور عدد كبير من ضيوف الشرف.
كانت هذه تفاصيل خبر المنتج صادق الصبّاح يزور بطلات سكر زيادة قبل رحلتهن الخاصة إلى القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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