مسلسل الزعيمان عمل درامي ليبي بمعايير عالمية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: يتناول مسلسل الزعيمان الفترة بين عامي 1887 و1923، بالتركيز على دخول الاحتلال الإيطالي إلى ليبيا، وكيف تم التصدي له بالنضال والسلاح والمعارضة والذهاب إلى دول العالم لطرح القضية الليبية، من خلال خطوط عريضة توضح إلى أي مدى تفانى الباروني والسعداوي من أجل تحرير ليبيا، ونيل استقلالها.

الزعيمان دراما تاريخية ليبية تتناول قصة حياة سليمان الباروني و بشير السعداوي من خلال سرد درامي مختلف و جديد يعتمد على سرد شخصية زعيمة الباروني لأهم الاحداث في تاريخ نضال الزعيمان مع باقي الزعماء الليبيين من قاومو الاستعمار الايطالي و ساهمو في جمع كلمة الناس لتوحيد الصفوف ضد الاستعمار و من اجل الحصول على الاستقلال الكامل و توحيد برقة و طرابلس تحت راية واحدة.

العمل من إنتاج وليد اللافي، وإخراج اسامة رزق، وتأليف عزة شلبي وأحمد نبيل، يبث حصريًا عبر قناة سلام الليبية خلال شهر رمضان الحالي.

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ويجسد شخصية بشير السعداوي الفنان الليبي صالح القراد، أما شخصية سليمان الباروني فيجسدها الفنان المغربي ربيع القاطي، وتؤدي الفنانة الأردنية نادرة عمران شخصية زعيمة الباروني والممثل محمد عثمان بشخصية نوري السعداوي.

كما يشارك في العمل نخبة من ألمع نجوم الدراما من ليبيا ، الاردن ، سوريا ، تونس ، المغرب ، الجزائر.

من جانبه، قال المنتج وليد اللافي، إن العمل "سيكون ضمن سلسلة عقدنا العزم على إطلاقها للتعريف برموز الجهاد الليبي، مع طريقة كتابة جديدة تختلف عن السرد التاريخي الرتيب". وأشار اللافي إلى أن "السلسلة تراعي فلسفة التفاعل التي فرضتها مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث صار لرواد الإنترنت الكلمة العليا في شكل الأعمال ومحتواها، ولم يعودوا يكتفون بدور المتلقي".





يمكنكم مشاهدة حلقات مسلسل الزعيمان عبر القناة التالية:



مقتطفات من حفل الإعلان عن مسلسل الزعيمان:



