شكرا لقرائتكم خبر عن عدت سليمة المرة دى.. أحمد فهمى يعتذر لهنا الزاهد بعد سخريته من صوتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر الفنان أحمد فهمى، من صوت زوجته هنا الزاهد، فى أحد مشاهد مسلسل "رجالة البيت"، الذى يشارك بطولته الفنان أكرم حسنى، ففى أحداث الحلقة الثامنة من المسلسل الرمضانى، بينما كان يدور حوار بين فهمى فى دور "تيمون"، وأكرم حسنى فى دور "بومبا"، قال فهمى فى سخريته ضمن حوار المشهد: "طنط منال صوتها أجش عامل زى صوت الفنانة الرقيقة هنا الزاهد".

ونشرت قناة CBC التى يعرض عليها مسلسل "رجالة البيت"، صورة كوميك لسخرية أحمد فهمى من زوجته، وكتبت فى التعليق عليها "أحمد فهمى بيتريق على هنا الزاهد.. دى فيها خناقة دى"، ورغم أن فهمى وهنا، دائمًا ما يدخلان فى مناوشات واشتباكات كلامية بالتعليقات على صفحتيهما على السوشيال ميديا بطريقة طريفة، إلا أن هذه المرة مرت بسلام.

وبادر أحمد فهمى، بنشر صورة "الكوميك" عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، واعتذر لزوجته، بقوله: "معلش يا هنا"، كذلك اكتفت هنا الزاهد، بنشر الصورة ذاتها عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام"، معلقه عليها برموز تعبيرية "إيموجى" ضاحك على المشهد الكوميدى.

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "رجالة البيت"، سخرية أحمد فهمى صوت زوجته الفنانة هنا الزاهد، وذلك فى أحد مشاهد الحلقة، حيث جلس تيمون – احمد فهمى – وبومبا – أكرم حسنى – للتفكير فى طريقة لافساد زواج والد الأول عيد – بيومى فؤاد – من والدة الثانى فرح – عارفة عبد الرسول بعدما اتفقا على الزواج.

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ويطلب بومبا فى هذا المشهد من صديقه تيمون، أن يضع حداً لتصرفات والده لأن يظل يكلم والدته فى التليفون ليلاً، فرد عليه تيمون بأنه من الممكن أن تكون والدته تتحدث مع محمد الشرنوبى فى التليفون وليس والده، ليأتى رد بومباً أن والدته يستحيل تفعل ذلك لأن الشرنوبى أصغر منها بكثير وأنها تحدثت معه فقط لطلب رقم أحمد مالك لأنها من معجبيه.

وقال تيمون، "ما يمكن بتكلم واحدة صاحبتها"، وأضاف بومبا لتيمون أنه عندما دخل على والدته سمعها تقول يا منال، بس كان فى صوت تخين فى التليفون، فرد عليه تيمون "على فكرة طنط منال دى صوتها أجش عامل زى صوت الفنانة الرقيقة هنا الزاهد".

مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل اسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.